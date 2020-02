Allarme Coronavirus, in arrivo una decisione sorprendente del Torino

Continua l’emergenza Coronavirus, ma sono arrivate notizie positive dagli ultimi dati con un boom di guarigioni. Il campionato italiano ha deciso di non fermarsi dopo il rinvio di 4 partite dello scorso weekend, alcune delle prossime sfide (dove la situazione è più delicata) si giocheranno a porte chiuse. Il Torino non è sceso in campo contro il Parma, non ci sono problemi invece per la sfida di sabato sera contro il Napoli. Nel frattempo il club granata sembra intenzionato a prendere una decisione un pò a sorpresa. Infatti potrebbe non tenersi la consueta conferenza stampa di Moreno Longo prepartita, la scelta definitiva verrà comunicata probabilmente entro domani.