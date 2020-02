Atalanta, Gasperini: “Non andremo lì per difenderci ma per fare gol. Sono contento, ma…”

Felice ma ‘con stile’, anche attento perfezionista e diplomatico. E’ come il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini si presenta ai microfoni di Sky dopo il netto successo della sua squadra nell’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Valencia. Queste le sue parole.

“Siamo soddisfatti ma addirittura ci rimane un po’ di rammarico per quanto subito alla fine. Dev’essere motivo di grande attenzione perché lì certi errori non possiamo commetterli. Ovviamente il 4-1 è un grande risultato ma se vogliamo andare ai quarti dobbiamo anche dare una dimostrazione di tecnica e precisione in alcuni dettagli situazioni. 3 gol di vantaggio sono un bel bottino, lo avremmo sottoscritto, ma dobbiamo pensare di andare a fare gol anche là. Dovremo stringere i denti e difendere bene, ma non voglio una partita di sofferenza”.