Bargiggia: “Conte si piange per pararsi il sedere, chiedere in privato all’Inter se sono soddisfatti…”

Un altro attacco ad Antonio Conte dopo la sconfitta di ieri sera all’Olimpico contro la Lazio. Tanti tifosi e giornalisti si sono espressi duramente con l’allenatore dell’Inter. Tra questi anche Paolo Bargiggia, che ha twittato alcuni suoi pensieri sul profilo ufficiale.

“Il calcio di Antonio Conte – si legge nel primo – è di una povertà sconcertante. Fatto solo di muscoli e ripartenze. Eriksen fuori ne è la plastica dimostrazione. Un allenatore antico che sa piangere sempre per pararsi il suo sedere. Anche peggio, nei risultati fa in Europa”.

“Da uno che guadagna 1 milione netto al mese – ribatte ancora in un altro tweet – che piange sempre e punta i piedi se non gli comprano i giocatori che vuole, è giusto pretendere di meglio. Chiedi in privato ai dirigenti Inter se sono soddisfatti di investire tutto il Pil di un piccolo Paese per così poco…”