Calciomercato, la bomba sul prossimo allenatore del Milan! La Juve prende un attaccante dal Bologna, sorpresa Samp

Il calciomercato è andato in archivio da pochi giorni ma le dirigenze non stanno di certo a guardare, le squadre di campionato di Serie A hanno bisogno di rinforzi anche per la prossima stagione e per questo motivo si sta provando ad anticipare i tempi. Ecco tutte le notizie nel dettaglio per i club italiani e non solo.

SASSUOLO – “Boga come altri giocatori del Sassuolo Berardi, Traore’ e Locatelli cercheremo di trattenerli, la volonta’ nostra e’ di continuare in questo percorso di crescita”. Sono le dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’io lo sport dell’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali. “Se questi sono gli obiettivi, cercheremo di trattenere questi ragazzi ma come sempre faremo le giuste valutazioni noi e i giocatori con l’obiettivo principale di far crescere questa societa’. Berardi in particolare vorrei che diventasse la nostra bandiera, per lui ci sono sempre richieste”.

JUVENTUS – Momento veramente entusiasmante per Orsolini con la maglia del Bologna, l’attaccante sta trascinando la squadra di Mihajlovic. Per questo motivo la Juventus sta pensando di riportarlo a casa, i rossoblu dovrebbero riscattarlo in estate per 22,5 milioni ma è previsto controriscattarlo per 30 milioni al termine della stagione 2020/21.

PARMA – Situazione delicata in casa Parma, Gervinho è stato ceduto all’Al-Sadd nelle ore finali del calciomercato ma non è arrivato il transfer, il trasferimento non sarebbe valido ed al momento il calciatore è fuori rosa.

MILAN – Bomba clamorosa proveniente dall’estero. Secondo la Bild, Ralf Rangnick vorrebbe assumere la guida della società rossonera vestendo sia i panni del tecnico che quelli del direttore sportivo, proprio come successo al Lipsia, la trattativa sarebbe tutta da valutare in attesa di conferme.

SAMPDORIA – La Sampdoria si muove per giugno. Il nome è quello di Robert Skov, ala destra e esterno offensivo della Danimarca, la valutazione si aggira sui 10 milioni di euro.