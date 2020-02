Il futuro di Emiliano Viviano non sarà all’Inter. Il portiere svincolato, dopo la prova, non è stato tesserato dai nerazzurri. Già nelle scorse ore erano circolate voci sullo stop della trattativa che adesso è saltata definitivamente. Alla fine Daniele Padelli sembra aver convinto la società e rimarrà a fare il vice di Handanovic. Proprio il recupero dall’infortunio dello sloveno, sulla via della guarigione, ha spinto ancor di più verso il no a Viviano.