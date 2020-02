Calciomercato Sampdoria, che sorpresa: arriva il primo innesto per la prossima stagione [NOME e DETTAGLI]

CALCIOMERCATO SAMPDORIA – La Sampdoria è reduce dalla sconfitta in campionato contro il Napoli, una partita incredibile e che ha regalato grande spettacolo. Adesso la squadra di Ranieri si prepara per l’importante match contro il Torino, vietato un passo falso contro una squadra che ha appena cambiato allenatore. Pochi giorni fa si è concluso il calciomercato, la dirigenza comunque non si ferma come dimostra la mossa delle ultime ore, è stato già piazzato il primo colpo per la prossima stagione. “Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo definitivo dal F.C. Nordsjælland i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mikkel Krogh Damsgaard (nato a Jyllinge, Danimarca, il 3 luglio 2000). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico con decorrenza dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2024″.

Si tratta di un centrocampista classe 2000 e quindi con ampi margini di miglioramento, forte fisicamente ma anche di buona corsa ed inserimenti, può risultare decisivo anche in fase realizzativa.