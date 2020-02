Calciomercato, le voci dall’estero su Pogba e Lautaro. Inserimento della Lazio, l’esborso economico della Samp

Il calciomercato è andato da poco in archivio ma le dirigenze continuano a muoversi per programmare al meglio il futuro e la prossima stagione. Le squadre provano ad anticipare i tempi, ecco tutte le trattative che riguardano i club italiani e non solo.

POGBA – Novità importanti sul futuro del centrocampista Pogba. Nel dettaglio nelle ultime ore il Manchester United ha dato il via libera alla cessione del calciatore ed avrebbe fissato in 175 milioni di euro il prezzo per lasciare andare il centrocampista, la valutazione è stata abbassata di 30 milioni di euro. Le uniche due squadre al momento interessate al 26enne Pogba restano Juventus e Real Madrid, con cui l’agente del giocatore Mino Raiola sta trattanto da tempo.

INTER – Lautaro Martinez è sicuramente il pezzo pregiato del mercato dell’Inter. Il ‘Toro’ è un obiettivo del Barcellona, ma anche in Inghilterra i due club di Manchester avrebbero chiesto informazioni. Secondo il Daily Star, Martinez ha già fatto sapere di preferire il Barça a City e United, nel contratto è prevista una clausola rescissoria da 111 milioni di euro, cifra raggiungibile dai club.

MESSI –“Messi è un giocatore del Barcellona. Lui rimarrà lì. Questo è il mio desiderio”. Sono le dichiarazioni Pep Guardiola, allenatore del Manchester City che ha parlato delle voci sull’argentino. “Non parlerò di giocatori di un altro club. Penso che finirà lì la sua carriera”, il calciatore è in rottura con il Barcellona.

JUVENTUS – la Juventus ha messo nel mirino Houssem Aouar, centrocampista offensivo del Lione, prossimo avversario in Champions League negli ottavi di finale.

SAMPDORIA – La Sampdoria ha annunciato ieri l’acquisto ufficiale di Mikkel Damsgaard, centrocampista offensivo classe 2000 del Nordsjaelland. Adesso sono emersi i dettagli dell’operazione: i blucerchiati infatti verseranno al Nordsjaelland una cifra vicina ai 6,5 milioni di euro per il calciatore.

LAZIO – C’è anche la Lazio sul difensore del Verona Kumbulla. Il calciatore sta disputando una stagione molto importante e ha attirato l’attenzione dei maggiori club.