Capello lancia la provocazione: “in Serie A si copia il calcio di Guardiola”, poi svela un retroscena su Messi

Non solo le polemiche dopo la partita di Coppa Italia tra Milan e Juventus che ha visto il pareggio per 1-1 ma anche grandi discussioni per alcune decisioni arbitrali. Nelle ultime ore hanno fatto parlare anche le dichiarazioni di Fabio Capello, nel mirino il modo di giocare dei club di Serie A, secondo l’allenatore troppo vecchio, con tanto possesso palla e poche verticalizzazioni. “Io oggi in Italia sto conducendo una battaglia. C’è la tendenza a giocare come Guardiola, ma chi lo fa non si rende contro che sta copiando lo stile che Guardiola usava 10 anni fa. E che nel frattempo Guardiola è cambiato e le sue squadre hanno cambiato modo di giocare: il City è verticale e cerca sempre di entrare nell’area rivale. Io in Italia lotto contro questa corrente di pensiero ma non mi capiscono. Il Barcellona? Non mi piace: toccano, toccano e toccano… poi aspettano Messi”.

Poi il tecnico ha svelato proprio un retroscena sull’argentino a margine dell’evento International Football Summit a Bilbao: “Chiesi Messi per la Juventus… Lui e Guardiola insieme alla Juve? Solo parole…”.