Capello: “Titoli revocati? Io ne so qualcosa con la Juve”. Poi la replica: “Vuole fare polemica”

Fabio Capello e Arsene Wenger sono stati protagonisti, questo pomeriggio, di un incontro a margine dei Laureus Sports Awards in corso a Berlino. Diversi i temi trattati, tra cui anche quello relativo alla stangata dell’Uefa sul Manchester City.

“Non so se la revoca del titolo sia prevista dalle regole, non so se le regole ne abbiano il potere”, ha detto l’ex tecnico dell’Arsenal. Pronta la battuta di Capello: “Io ne so qualcosa di titoli revocati con la Juventus. Bisogna aspettare per capire la decisione. Per loro è solo una questione di soldi e non possono giocare in Champions la prossima stagione”. “Fabio vuole fare polemica”, ha concluso poi Wenger.