“Siamo da soli, non la prendono mai”, cosa si sono detti Ronaldo e Dybala nell’intervallo di Lione Juventus

La Juventus non scenderà in campo nel ventiseiesimo turno di Serie A. Rinviata, infatti, la gara contro l’Inter. Lo scorso mercoledì i bianconeri sono stati sconfitti dal Lione nell’andata degli ottavi della Champions League. Un risultato deludente soprattutto per il gioco espresso dalla squadra di Sarri. Emergono dei preoccupanti retroscena relativi proprio alla sfida in Francia. Cristiano Ronaldo, nel corso dell’intervallo, ha dialogato con Paulo Dybala lasciandosi andare a qualche commento non tenero nei confronti del centrocampo della Juventus. Le parole del portoghese non sono sfuggite alle telecamere di RMC Sport: “Siamo soli, i centrocampisti non ci stanno dando abbastanza supporto”, il commento del lusitano. Anche l’argentino ha detto la sua, confermando quanto detto dal compagno di reparto: “Non la prende nessuno“. Infine, un’ultima osservazione da parte di CR7: “Sì, anche sulle seconde palle”. Tutti segnali che qualcosa non sta funzionando nella manovra bianconera.