Coronavirus, c’è la data del recupero di Torino-Parma: modificato il calendario granata

Coronavirus – L’epidemia che sta sconvolgendo il mondo, e che ha messo in ginocchio anche il calcio italiano, ha portato al rinvio di 4 partite di Serie A domenica scorsa. Tra queste anche Torino-Parma. Il match in casa piemontese, così come gli altri tre, dovrà essere recuperato. Ma quando? Due date erano state proposte: 4 ed 11 marzo. Adesso, come riporta Gazzetta dello Sport, pare che sia stata scelta la seconda. Torino-Parma l’11 marzo alle 18.30 dunque. Questa scelta, però, comporta una leggera modifica nel calendario dei granata. La gara contro l’Udinese, originariamente prevista per il 9 (lunedì in posticipo), è stata anticipata a sabato 7 (fischio d’inizio alle 15 o alle 18).