Coronavirus, Juve-Inter in chiaro? Arriva la decisione sulla diretta tv

Mentre continua l’allarme Coronavirus, il calcio non si ferma. Sono stati presi i giusti provvedimenti, alcune partite infatti si giocheranno a porte chiuse. Tra queste figura anche il big match valido per lo scudetto, Juventus-Inter si giocherà senza la presenza del pubblico. Una decisione che sembrava necessaria considerando l’elevato rischio per tante persone, ma che comunque ha portato motivo di discussione. Molti tifosi si sono lamentati per i danni dal punto di vista economico, sia per gli abbonati che per chi ha comprato il biglietto, Sky ha pensato di venire incontro ad alcuni utenti. E’ circolata la voce su un accordo con la Lega Serie A per la visione della partita in chiaro. Ma non si tratta di una condizione possibile per una questione di diritti tv, il diritto in chiaro non è mai andato a bando. La partita dunque sarà visibile solo su Sky.