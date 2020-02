Emre Can punge la Juventus: “adesso mi sento importante”

La prima parte di stagione è stata veramente negativa per Emre Can, adesso per il centrocampista si aprono prospettive importanti. L’ex Liverpool ha sposato il progetto del Borussia Dortmund, l’impatto è stato davvero da sogno con gol e prestazioni di altissimo livello. Il club tedesco è pienamente in corsa per il titolo e considerando anche l’arrivo di Haaland può rappresentare la candidata per la vittoria nonostante la presenza del Bayern Monaco.

Nel frattempo Emre Can è entusiasta della nuova avventura e punge la Juventus: “Voglio aiutare la squadra. È bello avere finalmente la sensazione di essere importante – ha spiegato Emre –. Negli ultimi mesi per me non era così, ora spero di continuare a percorrere questa strada. Se dietro riusciamo a essere stabili, possiamo raggiungere qualcosa di grande, perché in attacco siamo sempre pericolosi”.