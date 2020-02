Ex calciatore affetto da malattia neurodegenerativa legata ai colpi di testa [NOME e DETTAGLI]

Ci sono stati molti dibattiti sul fatto che colpire ripetutamente la palla di testa porti a delle malattie. Questo vale ancor di più in Inghilterra, dove il pallone viaggia per molto tempo in aria. Gli studi hanno confermato uno stretto legame tra questa tendenza e le malattie neurodegenerative. Una terribile conferma arriva proprio dalla Gran Bretagna. L’ex difensore e capitano della Nazionale inglese, Dave Watson, è affetto da una di queste malattie. I medici hanno confermato che è legata al calcio. La famiglia ha fatto sapere che è un po’ di tempo che l’ex calciatore di Norwich ed Everton, con oltre 400 presenze in First Division (l’odierna Premier League), lotta con la malattia.