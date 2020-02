“Le vere fonti attendibili sono Messi e Guardiola, Adidas spinge per portarli alla Juve”: retroscena social

Il calciomercato si è chiuso da ormai due settimane. Eppure, stranamente, si è iniziato a parlare delle mosse della Juventus soltanto dopo. Non per gennaio, ovviamente, ma per giugno. Tra rumors di vecchi ritorni o nomi in panchina (Allegri e/o Guardiola), tra i sogni Messi e Pogba, il web è come sempre motivo di spunto per andare a capire gli umori oltre che i pareri dei tifosi.

Sulla questione allenatore ci siamo espressi: la Juve, a nostro avviso, in questo momento si sta solo ed esclusivamente occupando della stagione corrente, proteggendo il suo allenatore dagli “attacchi” provenienti dall’esterno. Anche perché è in corsa su tutti i fronti ed eventuali valutazioni verranno rimandate a fine stagione. Difficilmente, nel corso della sua storia, la dirigenza bianconera ha cambiato le sue strategie in corsa, portando avanti le sue idee fino alla fine. Discorso simile per il mercato e la questione Messi: il fatto che l’argentino abbia avuto qualche screzio con la dirigenza del Barcellona ha aperto ad una serie di ipotesi interessanti riguardanti l’Italia, ma sembra al momento molto difficile anche che la ‘Pulce’ possa pensare di lasciare la Catalogna. Anche qui si avranno novità più avanti.

Nel frattempo, c’è un tweet che suscita interesse e conferma quanto sopracitato in riferimento agli umori ed ai pensieri dei tifosi: “Pogba probabilmente alla Juve anche se è ancora presto pensare al futuro anche perché ci sono competizioni in corso ma le vere fonti attendibili sono Messi e Guardiola. Adidas spinge per portarli in bianconero… staremo a vedere”.

Un altro tweet, ma questa volta di un giornalista, è riguardante la questione Pogba. Le parole del suo procuratore, Mino Raiola, hanno mandato il web in tilt. L’agente ha, indirettamente, aperto ad un possibile ritorno in Italia e alla Juve. A tal proposito, il giornalista Rai Paolo Paganini, sul suo profilo Twitter ha scritto: “Da Montecarlo intanto mi confermano che per #Pogba la #Juventus, nonostante la forte concorrenza, resta una priorità. Anche qui staremo a vedere gli sviluppi che abbiamo comunque anticipato in tempi non sospetti”.