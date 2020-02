Genoa-Cagliari 1-0 – Basta un gol dell’infinito Pandev, i sardi adesso sono in crisi: le pagelle

Genoa-Cagliari, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso un match importante valido per il campionato di Serie A, si sono disputate partite fondamentali soprattutto per la zona salvezza. Continua a sperare il Genoa che ha ottenuto tre punti preziosissimi in casa contro il Cagliari, il club sardo si conferma in un momento veramente difficile, la squadra che aveva entusiasmato per gran parte del campionato adesso è un lontano ricordo, il calo dal punto di vista fisico è ormai evidente. Decide un gol di Pandev, l’attaccante sempre decisivo quando chiamato in causa, è fondamentale per qualità ed esperienza. Reazione del Cagliari che però non è servita a conquistare il pareggio. Finisce 1-0, ecco le pagelle del match.

Genoa (3-5-2): Perin 6; Biraschi 6, Soumaoro 7, Masiello 6.5; Ghiglione 6.5 (Dal 39′ Pandev 8), Sturaro 6, Schone 6 (Dal 53′ Ankersen 6), Radovanovic 6.5, Criscito 6.5; Pinamonti 5.5 (Dal 75′ Cassata s.v.), Sanabria 6.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno 6; Cacciatore 6 (Dal 24′ Mattiello 5.5), Pisacane 5.5, Klavan 6.5 (dal 77′ Pereiro s.v.), Pellegrini 6.5; Faragò s.v (Dal 15′ Walukiewicz S. 5), Nandez 6.5, Ionita 5.5; Nainggolan 6; Joao Pedro 5, Simeone 5.