Gol Pasalic, entra e segna subito: la rete è tra le più veloci di sempre [VIDEO]

GOL PASALIC – Si sta giocando un match importante valido per il campionato di Serie A, in campo Atalanta e Roma in un vero e proprio big match valido per la qualificazione in Champions League. La partita ha già regalato grosse emozioni, nel primo tempo la Roma è cinica, errore di Palomino, ne approfitta Dzeko che porta in vantaggio i giallorossi. Nella ripresa è un’altra Atalanta, prima Palomino si riscatta, poi in campo Pasalic, mossa che può già definirsi azzeccata. Nemmeno il tempo di entrare che il centrocampista prende palla, alza la testa e fa partire un tiro bellissimo a giro che supera Pau Lopez, Atalanta in vantaggio 2-1. Pasalic si conferma un calciatore indispensabile per Gasperini. Il gol più veloce della storia dopo l’ingresso in campo è stato quello di Poggi in Fiorentina-Piacenza del 2 dicembre 2001 dopo appena 7 secondi, per il gol di Pasalic è passato circa lo stesso tempo, poco più di 10 secondi, l’ingresso è avvenuto intorno al 58:32 il gol 58:47. Si tratta del settimo gol più veloce di sempre, prima di Sansone in Sassuolo-Samp del 2014, supera un gol di Duvan Zapata in Torino-Samp. In basso il video.