Gol Young, che prodezza dell’esterno dell’Inter: nerazzurri in vantaggio contro la Lazio [VIDEO]

GOL YOUNG – Lazio e Inter sono in campo per il posticipo valido per il campionato di Serie A, vero e proprio scontro per lo scudetto tra due squadre che stanno disputando una stagione impressionante. Prima del match grande emozione, inizialmente la proposta di matrimonio allo stadio, poi lo spettacolo mozzafiato con la coreografia dei tifosi biancocelesti. Primo tempo molto equilibrato, parte meglio la squadra di Simone Inzaghi, tiro dalla lunga di Milinkovic-Savic che si stampa sulla traversa, la prima frazione sembra indirizzata verso il pareggio, poi contropiede ospite, tiro di Candreva e Strakosha non è impeccabile, Young si fa trovare pronto e con un grande tiro porta in vantaggio la squadra di Antonio Conte. Adesso la squadra di inzaghi sarà costretta alla reazione per evitare una sconfitta pesante.

LA VOLÉE D’ASHLEY YOUNG !!!!! Lazio 0-1 Inter 🖤💙 pic.twitter.com/cZjYcdOtkY — Inter FR [Médias] (@InterFRAMedia) February 16, 2020