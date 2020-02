Guida all’Europa Conference League, le partecipanti e il regolamento: tutto quello che c’è da sapere

Una nuova competizione in grado di regalare grande spettacolo sia per le squadre partecipanti che per gli spettatori. Stiamo parlando della Uefa Conference League, la terza competizione Uefa che si aggiunge alla Champions League ed all’Europa League. Si tratta di una competizione che ovviamente non sostituirà l’Europa League ma ridurrà il numero delle squadre partecipanti a quest’ultima. Fino al momento sono poche le certezze ma già si può stilare un programma spiegando il regolamento, le squadre partecipanti ed il motivo dell’introduzione. L’Uefa Conference League inizierà nella stagione 2021-22 e continuerà anche per il successivo triennio, quindi almeno fino al 2024, il calendario verrà comunicato successivamente.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

Nessuna squadra si qualificherà direttamente. Saranno 32 le squadre classificate alla fase a gironi, così distribuite: 17 arriveranno dal percorso principale dell’Europa Conference League cioè tutte le squadre che si qualificheranno dalle federazioni minori, 5 dal percorso Campioni della stessa competizione ovvero le prime 5 classificate di 5 federazioni e 10 dalle eliminate agli spareggi di Europa League cioè quelle squadre che sono state eliminate dai preliminari di Europa League. Previsti otto gironi da quattro squadre, poi inizierà la fase ad eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale fino ad arrivare alla finale, un pò come succede con la Champions League dunque. Le 8 squadre vincitrici della fase a gironi si qualificheranno direttamente alla fase ad eliminazione diretta mentre le restanti otto saranno decise dalla spareggio ad eliminazione diretta tra le seconde della Conference League e le terze dei gironi di Europa League. La vincitrice si qualificherà all’Europa League della stagione successiva e in quest’ultima competizione la fase a gironi sarà ridotta da 48 a 32 squadre. I match si disputeranno giovedì alle 18.45 ed alle 21, stesso orario dell’Europa League.

CHI PARTECIPERA’ IN SERIE A

In Serie A parteciperà la sesta classificata. Quinta e vincitrice della Coppa Italia parteciperanno invece all’Europa League. Resta soltanto da capire se, in caso di qualificazione alla Champions da parte della vincitrice della Coppa Nazionale, scalando di una posizione la sesta classificata e ottenendo il diritto di competere all’Europa League, a partecipare alla Europa Conference League sarà la settima squadra al termine del campionato o la finalista di Coppa Italia.

IL MOTIVO DELL’INTRODUZIONE E COSA CAMBIA PER LE ALTRE COMPETIZIONI

Per la Champions League non cambierà nulla, discorso diverso invece per l’Europa League che come abbiamo visto si vedrà ridurre le partecipanti alla fase a gironi. Il motivo dell’introduzione della Uefa Conference League è anche quella di aumentare lo spettacolo e coinvolgere più squadre, parteciperanno infatti anche le terze classificate della fase a gironi di Europa League, fino al momento completamente escluse da ogni tipo di competizione. Ma soprattutto per permettere alle federazioni minori di poter partecipare e provare a vincere qualcosa d’importante a livello europeo.