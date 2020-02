Haaland a luci rosse, la rivelazione: “ecco cosa è successo nello spogliatoio”

E’ il calciatore del momento. Tutti pazzi per Erling Haaland, vero e proprio fenomeno del mondo del calcio. Si tratta di un classe 2000 e quindi ancora con incredibili margini di miglioramento, ma che già si è messo in mostra come uno dei migliori in circolazione. Il norvegese sta trascinando il Borussia Dortmund in campionato e Champions League, i tedeschi hanno piazzato un colpo assoluto di un calciatore in grado di fare la differenza per i prossimi 15 anni. L’attaccante ha realizzato 10 gol in 7 partite in Champions League considerando anche i match con la maglia del Salisburgo, in più anche le prestazioni in campionato sono state di livello altissimo. Adesso è arrivata una rivelazione che ha portato varie reazioni. “Che vi aspettavate da uno che è stato concepito in uno spogliatoio?“: la battuta in diretta di Jan Åge Fjørtoft, ex calciatore e grande amico di famiglia. L’episodio si sarebbe verificato ai tempi del Leeds, un segno del destino per un talento che sta incantando il mondo del calcio.