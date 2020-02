Clamoroso Haaland, poteva essere della Roma! Sebino Nela: “Ex calciatore lo propose a Monchi, ma fu scartato”

Haaland alla Roma, chissà cosa ne sarebbe stato adesso. Sì, avete capito bene. Perché… sarebbe potuto essere. Il giovane fenomeno del momento, che ha fatto ancora più parlare di sé in positivo dopo la doppietta di ieri in Champions in Dortmund-PSG, anziché al Salisburgo sarebbe potuto andare alla compagine giallorossa.

Ad affermarlo è Sebino Nela, ex calciatore dei capitolini. “Due anni fa – dice a Centro Suono Sport – un ex calciatore della Roma propose a Monchi il cartellino di Haaland: costava 4 milioni, la società scartò l’ipotesi e lo prese il Salisburgo”. I rimpianti adesso, sicuramente, sono maggiori…