Hackerato l’account di Guardiola con informazioni di mercato: voleva un calciatore della Juve [NOME]

Pep Guardiola vittima di un hackeraggio, lo riferisce il Sun. Il tecnico del Manchester City, ieri vittorioso a Madrid in Champions e finito nelle ultime settimane nel mirino della cronaca sportiva per la vicenda riguardante il club inglese e per le continue voci ‘bianconere’, è coinvolto (come vittima) in un’indagine condotta dalla polizia inglese. Un lavoratore del settore informatico, che aveva collaborato con i citizens fino al 2016, ha effettuato l’accesso all’account dell’allenatore spagnolo scaricando e-mail personali, scambi di trasferimenti riservati e l’intero libro dei contatti. Tra le informazioni, anche quelle relative a presunti nomi in entrata che il tecnico avrebbe voluto contattare. Ci sono anche Matthijs de Ligt e Sokratis Papastathopoulos. Per giunta, l’uomo indagato avrebbe anche tentato di vendere queste informazioni per una cifra che si aggira intorno alle 100 milioni di sterline.