Infortunio Djimsiti – Si sta giocando Atalanta-Valencia, gara valevole per gli ottavi di Champions League. Subito un problema per Gian Piero Gasperini. Berat Djimsiti, difensore albanese, si è fermato nel riscaldamento per un problema muscolare. Da valutare le sue condizioni in vista dell’impegno di campionato contro il Sassuolo al Gewiss Stadium. A prendere il posto di Djimsiti è stato Mattia Caldara.