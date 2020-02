Infortunio Higuain, problemi per l’attaccante: questa mattina non si è allenato

INFORTUNIO HIGUAIN – Brutte notizie in casa Juventus. La squadra bianconera è tornata al lavoro per preparare la partita contro la Spal, occasione ghiotta per provare ad allungare in classifica. In pensiero è anche rivolto alla partita di Champions League contro il Lione, match che può valere una stagione. Nel frattempo Higuain non ha preso parte all’allenamento di questa mattina, il Pipita è a rischio per la prossima trasferta.

Ecco il comunicato della Vecchia Signora. “Pjanic continua il suo percorso fisioterapico prestabilito; Higuain non ha preso parte all’allenamento a causa di una lieve lombalgia e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Pinsoglio è rimasto a casa a causa di una leggera sindrome influenzale e Rabiot ha svolto seduta personalizzata come da programma”.