Infortunio Pandev – Poco più di dieci minuti è durata la partita dell’esperto attaccante del Genoa. Il macedone, titolare nella sfida di Bologna, è stato costretto a dare forfait per un problema al ginocchio: al suo posto è entrato Pinamonti. Non una buona notizia per la compagine ligure, che in questa stagione si è appoggiata molto al centravanti rossoblu, in grado di regalare in campo tecnica, esperienza e qualità, doti utilissime in ottica salvezza.