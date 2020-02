Inter-Milan, i convocati di Pioli: la decisione su Ibrahimovic

Tutto pronto al derby della Madonnina: questa sera di fronte Inter e Milan a battagliare a San Siro in una sfida che potrebbe dire molto specie per quanto riguarda la lotta scudetto. Se le scelte in casa nerazzurra sono pressoché fatte, tanti dubbi aleggiavano in casa rossonera in merito ad Ibrahimovic, a rischio per tutta la settimana. Pioli, che pochi minuti fa ha diramato la lista ufficiale dei convocati, ha deciso: lo svedese c’è. Il possente ed esperto attaccante accenderà così la sfida con l’altro gigante, Romelu Lukaku. Ne vedremo delle belle, non resta che attendere stasera. Ecco i convocati del Milan.