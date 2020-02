“La Juventus ha fatto una figuraccia contro il Lione, mi è arrivata una voce su Sarri”: bianconeri nel mirino

Continuano le polemiche furiose nei confronti della Juventus. Brutta prestazione della squadra di Maurizio Sarri nel match d’andata degli ottavi di finale di Champions League, 1-0 il risultato finale che lascia comunque tutto aperto per la qualificazione. Ma nel mirino è finito il gioco della Vecchia Signora, il primo tempo è stato veramente inguardabile. La reazione nel secondo tempo non ha portato al pareggio. Critiche nei confronti dell’allenatore Maurizio Sarri, l’ex Napoli non è riuscito a portare una svolta dal punto di vista della mentalità. Marcello Chirico, direttore editoriale de IlBiancoNero.com, ha commentato la deludente sconfitta e ha dato indicazioni anche sul tecnico: “mi è arrivata una voce, la squadra non gradisce questo allenatore. C’è qualcosa che non funziona, sono preoccupato per tutte le competizioni che rimangono. Non ho visto il cambio di passo, è una squadra lenta e prevedibile che non sa cosa fare”.