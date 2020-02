Le notizie del giorno – Ibrahimovic sotto shock, l’intercettazione su Balotelli e l’aggressione ai calciatori

Le notizie del giorno – Alla ricerca della perfezione. Ibrahimovic è così. Non lo scopriamo di certo oggi. Il Milan ha cambiato passo con l’arrivo dello svedese, i rossoneri adesso sono in lotta per la qualificazione in Europa. Utopistico solo fino a qualche settimana fa. Le qualità dell’ex Inter e Juventus sono enormi, non solo in campo come ormai dimostra da tantissimi anni. Ma anche come leader e per esperienza. In campo è sempre carico e concentrato. Ma in alcune occasioni anche nervoso (con gli avversari e con i compagni). Stefano De Grandis, giornalista di Sky Sport, ha parlato proprio di questo aspetto dell’attaccante. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Continuano i problemi fuori dal campo per Mario Balotelli. L'attaccante non sta di certo disputando una stagione entusiasmante con la maglia del Brescia, in più deve fare i conti con nuove accuse. La Procura di Venezia sta indagando su una presunta violenza sessuale, la vicenda risale ai tempi in cui Super Mario giocava a Nizza. La ragazza sarebbe stata all'epoca dei fatti minorenne: secondo quanto dichiarato, i due prima si sarebbero appartati e poi avrebbero consumato un rapporto sessuale. Il Corriere della Sera ha pubblicato alcune intercettazioni tra la ragazza ed un uomo la cui voce sembrerebbe quella di SuperMario. "Ti dicevo di smetterla, di smetterla, di smetterla" le parole della ragazza, seguite da quelle dell'uomo.

Un nuovo episodio sconvolge il mondo del calcio, nel dettaglio due calciatori sono stati aggrediti. La vicenda si è verificata al Taranto, come affermato dalla società attraverso un comunicato ufficiale, i calciatori Pelliccia e Ferrara sarebbero stati infatti aggrediti da individui non ancora identificati. La situazione quindi non è per forza collegata al tifo organizzato. Si tratta un episodio che si aggiunge ad un altro, quello alle minacce nei confronti del ds De Santis. La tensione a questo punto è altissima.

Un nuovo scandalo ha sconvolto, nelle ultime ore, il mondo del calcio. Anzi, per l'esattezza, quello del calcio a 5. A finire nella bufera sono il presidente della Divisione Calcio a 5 e consigliere Figc in quota Lnd Andrea Montemurro e il patron della Lynx Latina calcio a 5 Gianluca La Starza. Un audio riservato li incastra. Nell'intercettazione, infatti è evidente lo scambio di favori: informazioni riservate in cambio di una escort 'carina e anche intelligente'.