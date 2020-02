Lecce-Spal 2-1, le pagelle di CalcioWeb: Majer decisivo, Bonifazi disattento

Lecce-Spal, le pagelle di CalcioWeb – Tre punti pesantissimi per il Lecce nell’anticipo delle 15 tra i giallorossi e la Spal. Esordio con sconfitta, sulla panchina biancazzurra, per mister Gigi Di Biagio, che ha preso il posto di Semplici.

Il primo tempo è il classico match tirato tra due squadre che non vogliono scoprirsi e la cui posta in palio costa tanto. Meglio la Spal, che ‘approfitta’ della classica scossa alla prima col nuovo allenatore. Ma è fuoco di paglia. Gli uomini di Di Biagio sono più ordinati e sembrano anche più intraprendenti, a dispetto di un Lecce disattento e impreciso, ma a passare in vantaggio sono proprio i giallorossi. Bella incursione in area di Majer, che conclude a rete ma un secondo prima viene toccato da dietro da Bonifazi. Giallo per il difensore e rigore per i padroni di casa, che Mancosu realizza con freddezza. Pochi minuti prima, da registrare l’infortunio a Falco, costretto ad uscire al posto di Saponara.

La ripresa si apre subito con un sussulto. La Spal pareggia con il suo bomber Petagna, bravo a saltare più in alto di tutti in occasione di un corner. I biancazzurri potrebbero approfittarne, Lucioni e compagni sembrano frastornati. Ma ancora una volta, come nel primo tempo, è il Lecce a passare nel momento migliore degli avversari. Bell’azione a partire da sinistra con Shakov che serve l’accorrente Majer: diagonale perfetto che finisce sul palo ed entra. Primo gol in Serie A per il centrocampista, quest’oggi migliore in campo. Forcing ospite nel finale, la band di Liverani corre qualche rischio ma riesce a tenere e a conquistare altri 3 punti pesanti in ottica salvezza. Di seguito, ecco le pagelle di CalcioWeb.

LECCE (4-3-2-1): Vigorito 7; Donati 6.5, Lucioni 6.5, Rossettini 6, Calderoni 6 (84′ Dell’Orco sv); Majer 7.5, Deiola 6.5, Barak 7; Falco 6 (34′ Shakhov 6.5), Mancosu 7 (79′ Paz sv); Lapadula 6.

SPAL (4-3-3): Berisha 6; Cionek 6, Bonifazi 4.5, Zukanovic 5.5, Reca 5.5; Missiroli 6.5 (72′ Strefezza 6), Valdifiori 6.5, Castro 6.5 (85′ Floccari); Di Francesco 6, Petagna 6.5, Valoti 6.