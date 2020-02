Messi, perché l’arrivo in Italia non è utopia: due indizi fanno una prova, la Pulce potrebbe stufarsi…

Il rapporto tra Messi ed il Barcellona ha forse raggiunto i minimi storici. L’argentino è ancora considerato come una bandiera per i blaugrana ma le ultime vicende rischiano di compromettere il legame e portare conseguenze anche per il futuro della Pulce. Nello specifico sono due gli episodi che si sono verificati a distanza di poco tempo e che confermano un momento non certo idilliaco tra le parti. Tutto nasce da alcune dichiarazioni del direttore sportivo Abidal, in relazione all’esonero di Valverde: “molti giocatori non erano soddisfatti né lavoravano tanto”. La frase non è andata giù all’attaccante che ha risposto su Instagram: “Sinceramente non mi piace fare queste cose ma credo che ognuno deve essere responsabile delle proprie mansioni e farsi carico delle proprie decisioni. I giocatori si prendono le responsabilità in campo e siamo i primi a riconoscere quando non facciamo bene. Anche i dirigenti devono prendersi le proprie responsabilità e farsi carico delle decisioni che prendono. Credo che quando si parla di giocatori, bisogna fare i nomi, perché così si infanga tutti e si alimentano cose che si dicono e non sono vere”. Una dura presa di posizione contro un dirigente del club. La frattura poi si è ricomposta con un chiarimento, ma non del tutto.

Adesso una nuova vicenda. E questa volta ben più grave. Gli spagnoli sono finiti nella bufera in seguito all’accusa di aver pagato un milione di euro alla società privata “I3 Ventures” per screditare alcuni calciatori sui social network. Prima è arrivata la smentita del Barcellona, poi l’emittente ha rincarato la dose. E’ stato infatti pubblicato un dossier nella quale si confermava la gestione da parte di “I3 Ventures” di alcuni account di social media che avrebbero trasmesso messaggi negativi contro alcuni calciatori (tra i quali anche Messi e sua moglie Antonella). Un modo per metterli in cattiva luce e creare pressioni. Una notizia che se confermata rischia di portare ad un vero e proprio terremoto. E allontanare Messi dal Barça.

Facciamo una premessa. Al momento Messi è più vicino ai blaugrana che ad altri club. Non si può interrompere in modo così brusco una storia d’amore come questa. Ma è anche vero che tutto ha un inizio ed una fine. Nelle ultime ore sono rimbalzate tante voci sul suo futuro, dal Psg al Manchester United. E poi il sogno di alcuni club italiani. Inter, Juventus e Napoli. In questo ordine (ma solo alfabetico). Per adesso le trattative non sono entrate nella fase calda, eventualità possibile solo quando e se Messi comunicherà la volontà di lasciare la Spagna. Si tratta solo di indizi. Ma come si dice: due indizi possono fare una prova. Il Barcellona non può permettersi di perdere quello che rappresenta molto di più di un calciatore. Dovrà ricostruire lo strappo per evitare in futuro di ricucire le ferite…