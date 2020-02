“Se Messi può venire da noi? Dipende da una sola persona…”, si sogna l’arrivo di Leo

Tornare lì dove tutto è iniziato. Non è il primo, non sarebbe l’ultimo. Di certo c’è che, quando parliamo di Leo Messi, tutto assume un certo valore. Tanti argentini sognano il ritorno della Pulce al Newell’s Old Boys. In un’intervista ad AS, il vice presidente della società sudamericana Cristian D’Amico non ha chiuso completamente le porte a questa eventualità.

“Come tifoso – dice – sogno che torni a casa. E’ una cosa che ha dichiarato anche lui pubblicamente, perché ama molto questo club. Ovviamente non è semplice, visto tutto ciò che Messi rappresenta, ma sarebbe il sogno di tutti gli argentini Quante possibilità ha di tornare? Dipende tutto da suo padre. Noi lo amiamo moltissimo e questa è casa sua. Sappiamo che è molto amato anche a Barcellona ed è da ammirare per tutto quello che ha fatto. Problematiche dal punto di vista economico? E’ impossibile competere, ma l’arrivo di Messi andrebbe oltre il Newell’s, dipenderebbe da tutti gli argentini”.