Milan-Torino 1-0, le pagelle di CalcioWeb: bene Castillejo e Rebic, Paquetà si nasconde

Milan-Torino, le pagelle di CalcioWeb – Il Milan torna alla vittoria dopo la doppia beffa subita settimana scorsa tra la rimonta dell’Inter nel derby e il pari della Juve nel finale in Coppa Italia. Battuto il Torino per 1-0 nel monday night di San Siro. A decidere il match, con una rete poco prima della mezz’ora, è l’uomo del momento: Ante Rebic.

Come previsto alla vigilia, a sostituire l’infortunato Calhanoglu è Paquetà, che si piazza dietro Ibrahimovic. L’occasione per il brasiliano di mettersi in mostra, dopo un periodo negativo e sottotono, non viene però sfruttata. Il centrocampista si nasconde, non è lucidissimo e inventa ben poco. Decisamente più pimpanti i due esterni, Castillejo e Rebic: è infatti grazie a loro due che i rossoneri passano in vantaggio. Lo spagnolo serve dalla destra il croato che, dopo essersi accentrato, incrocia col piattone di destro all’angolino basso. Normale amministrazione per la squadra di Pioli, sia nella restante parte del primo tempo che per tutta la ripresa. Questo Torino, infatti, sembra essere poca cosa. Non c’è reazione, la manovra è confusionaria e i pericoli dalle parti di Donnarumma quasi nulli. E così Ibra e compagni possono togliersi anche il lusso di creare e non concretizzare, chiudendo il match sull’1-0 e vincendo praticamente con il minimo sforzo. Di seguito le pagelle della nostra redazione.

MILAN (4-4-1-1): Donnarumma 6; Calabria 6, Kjaer 6 (44′ Gabbia 6), Romagnoli 6.5, Theo Hernandez 6.5; Castillejo 7, Kessié 6, Bennacer 6, Rebic 7 (87′ Leao sv); Paquetá 5.5 (69′ Bonaventura 6); Ibrahimovic 6.5.

TORINO (3-5-2): Sirigu 6; Lyanco 5.5 (85′ Millico sv), Nkoulou 6, Bremer 5.5; De Silvestri 6, Lukic 5.5, Rincon 6, Berenguer 6 (Ola Aina sv), Ansaldi 5.5; Edera 5 (64′ Zaza 5.5), Belotti 6.