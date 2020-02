Milik cornuto e mazziato, l’attaccante del Napoli multato per simulazione. L’arbitro Giua, però, è recidivo

Oltre al danno la beffa. Arkadiusz Milik è stato multato di 2000 euro dal Giudice sportivo. L’attaccante del Napoli è stato accusato di aver simulato un contatto con Donati, difensore del Lecce. Un’ammenda di 2000 euro, si legge, “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”. Ora, sul fatto che Milik abbia accentuato la caduta potremmo essere anche tutti d’accordo, ma che abbia simulato sembra un po’esagerato. Le immagini hanno smentito subito la decisione dell’arbitro Giua, dimostrando come il contatto ci fosse stato.

Nel mirino è finito anche il direttore di gara, reo non solo di aver fischiato simulazione ma persino di aver detto che Milik si era tuffato. Apriti cielo! I commenti si sono scatenati. Dai social alle trasmissioni sportive. In particolare, ex arbitri professionisti si sono esposti in un’unica direzione: il rigore doveva essere fischiato o quantomeno l’arbitro avrebbe dovuto andare a controllare le immagini del Var. Il Napoli stesso si era esposto in maniera chiara sull’episodio, attraverso le parole del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. A nulla è servito. Il Giudice sportivo ha seguito alla lettera il referto dell’arbitro Giua.

Ma proprio riguardo al direttore di gara si apre una nuova pagina. L’arbitro è lo stesso di Juventus-Genoa, guarda caso la partita in cui ci fu un episodio simile. Cristiano Ronaldo viene a contatto con Sanabria proprio negli ultimi istanti di gara. In quel caso Giua assegnò il rigore e il Var confermò la decisione. Un contatto quantomeno dubbio. Nel caso di Milik nessun rigore. Il regolamento, ad onor del vero, parla chiaro. In caso di simulazione scatta la multa. Ma dire che Milik si è tuffato, torniamo a ripetere, è veramente esagerato. Serve uniformità di giudizio, non solo in questi casi ma anche con i falli di mano.