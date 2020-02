Moratti: “Pirlo grande rimpianto. Triplete? Tutto servì, anche la Juve che si comportava come si comportava”

Massimo Moratti 25 anni fa acquistò l’Inter da Ernesto Pellegrini. Intervistato da Telelombardia l’ex patron nerazzurro ha ricordato la sua gestione e come tutto iniziò: “Di quei giorni ricordo la cortesia di Pellegrini. Prima della partita col Brescia mi portò negli spogliatoi e mi presentò alla squadra. Fu un bell’esordio per tutti anche perché vincemmo. Il giocatore più amato? Sicuramente Recoba. Il Fenomeno rimane ovviamente indimenticabile, il più forte di tutti. Anche Baggio è stato un grandissimo. Ricordo la sua classe, la sua eleganza, la sua disponibilità. Indimenticabile le partite contro il Real in Champions e lo spareggio europeo a Verona contro il Parma. Il più grande rimpianto? Pirlo. Lo presi perché avevo capito quanto fosse forte: peccato che nessun allenatore seppe trovargli una posizione in campo”.

Immancabile una frecciatina alla Juve quando si parla di triplete: “Tutto è servito per creare le condizioni per trionfare, anche le disavventure dovute al fatto di dover fronteggiare una Juve che si comportava come si comportava e lottare contro un muro che sembrava incrollabile. Poi riuscimmo a sfondarlo e trovare così quelle soddisfazioni in cui avevo sempre creduto ma che a un certo punto parevano impossibili”.

Infine uno sguardo al presente e alla questione Eriksen: “La sconfitta con la Lazio può essere una lezione. La squadra c’è e soprattutto c’è l’allenatore. Eriksen? Giocatori così ti fanno vincere, basta creargli il gioco appropriato. Farlo a metà stagione non è facile”.