Napoli, Auriemma la ‘tocca piano’: “la differenza con la Lazio? I 14 rigori…”

Auriemma la ‘tocca piano’. Il giornalista non le manda a dire in relazione al campionato di Serie A: motivo della discussione sono come al solito le decisioni arbitrali. Ed in particolar modo i calci di rigore concessi. Ma andiamo con ordine. Non viene messo in dubbio il singolo episodio ma una serie di penalty concessi che avrebbero, secondo il tifoso del Napoli, condizionato la corsa scudetto. Questa volta non si parla della Juventus. E già questa è una notizia. Nel mirino è finita invece la Lazio di Simone Inzaghi, ‘colpevole’ di aver ricevuto troppi rigori a favore (l’ultimo importante per il successo contro l’Inter).

Ecco le dichiarazioni durante la trasmissione Tiki Taka: “Cruciani è fortunato, tifa o simpatizza per squadre che hanno una buona sorte con gli arbitri. Quest’anno la differenza la fanno i 14 rigori a favore concessi alla Lazio. Alcuni vengono fischiati, altri no. Questa è storia, al Napoli mancano 10 rigori. La Lazio è stata fortunata”.