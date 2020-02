Napoli-Lecce 2-3, gli azzurri recriminano per un contatto su Milik. Tre punti d’oro per Liverani, le pagelle di CalcioWeb

Napoli-Lecce – Il Napoli cade in casa contro il Lecce. Sconfitta per la squadra di Gattuso dopo due vittorie che avevano riacceso speranze d’Europa. Primo tempo dominato dalla squadra di Gattuso che spreca diverse occasioni con Milik e Politano, ma ad andare in vantaggio sono i salentini: Ospina respinge corto e Lapadula non ha problemi ad insaccare a porta vuota. Insigne colpisce un palo al 36′. Gattuso si gioca la carta Mertens ad inizio ripresa. Il Napoli entra in campo più cattivo e trova subito il pari: Mario Rui pesca in area Milik che rischia di sbagliare il tap-in a porta vuota (pallone che colpisce la traversa prima di entrare) ma alla fine può esultare per il gol dell’1-1. Il Lecce risponde con il duo Saponara-Lapadula particolarmente ispirato ma la conclusione dell’attaccante è centrale. Insigne si mangia un gol incredibile e il Napoli viene punito da Lapadula: splendida torsione del bomber giallorosso su assist di Falco. Contatto dubbio in area su Milik, Giua opta per la simulazione e il Var non interviene. Restano dei dubbi. Mancosu trova il tris con una strepitosa punizione che bacia il palo e si infila alle spalle di Ospina. Nel finale Callejon trova il gol del 2-3 in mezza rovesciata. Il Napoli prova l’assalto ma non arriva il pareggio. Tre punti d’oro per Liverani.

Napoli-Lecce, le pagelle di CalcioWeb

NAPOLI (4-3-3): Ospina 5.5; Di Lorenzo 5.5, Maksimovic 5.5, Koulibaly 5.5, Mario Rui 6.5; Lobotka 5.5 (46′ Mertens 5.5), Demme 5, Zielinski 5; Politano 5.5 (61′ Callejon 6.5), Milik 6.5, Insigne 5 (76′ Lozano 6).

LECCE (4-3-1-2): Vigorito 6.5; Rispoli 6, Lucioni 7, Rossettini 6.5, Donati 6; Deiola 6.5 (91′ Paz sv), Majer 6 (68′ Petriccione 6), Barak 6.5; Saponara 7; Lapadula 8.5, Falco 6.5 (74′ Mancosu 7.5).