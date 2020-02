Empoli-Crotone, Brignoli come Dida: effetto saponetta. Il pallone gli scivola dalle mani [FOTO]

Giornata di… papere. Non solo in Inghilterra, con il clamoroso errore del portiere del Brentford nella gara di Championship contro l’Hull City, ma anche in Italia. Protagonista questa volta è Brignoli, portiere dell’Empoli impegnato nel match di Serie B contro il Crotone.

Partenza razzo dei toscani, che dopo 20 minuti stanno già 2-0, ma l’errore dell’estremo difensore locale regala la rete ai pitagorici, che accorciano a qualche minuto dell’intervallo. Il tiro di Crociata, dai 30 metri, non è irresistibile, ma Brignoli fa effetto saponetta e il pallone gli scivola dalle mani e va a finire in rete. L’errore in questione ricorda tanto uno di Dida quando, portiere del Milan, incappò in un periodo contrassegnato da tanti errori grossolani.