Una zampata della “pantera” Caicedo porta la Lazio a -1 dalla vetta, a Parma finisce 0-1. Le pagelle di CalcioWeb

Parma-Lazio – La Lazio soffre ma vince a Parma. Diciottesimo risultato utile consecutivo per i biancocelesti, un record, e -1 dalla Juventus in attesa del derby di Milano (in caso di vittoria aggancio dell’Inter ai bianconeri). Primo tempo di marca biancoceleste anche se la prima occasione è per i ducali con Kurtic che impegna Strakosha direttamente da calcio di punizione. La Lazio preme e inizia a creare occasioni in serie con Immobile, Luis Alberto e Marusic. Poco dopo la mezz’ora è Caicedo a portare avanti la squadra di Simone Inzaghi. Un’azione confusa in area porta il pallone dalle parti dell’ecuadoriano che si gira repentinamente e fulmina Colombi con il destro. Nella ripresa parte meglio il Parma. Caprari chiama ad un grande intervento Strakosha, Luiz Felipe salva su Gagliolo. Ancora il portiere albanese a salire in cattedra e a respingere il tentativo di Kucka, Gagliolo calcia sul fondo dopo la ribattuta. La Lazio spreca tantissimi contropiede. Nel finale contatto dubbio tra Acerbi e Cornelius nell’area della Lazio, per l’arbitro Di Bello non c’è fallo.

Parma-Lazio, le pagelle di CalcioWeb

PARMA (4-3-3): Colombi 6; Darmian 6, Iacoponi 6, Bruno Alves 6.5, Gagliolo 6.5 (79′ Pezzella 5.5); Hernani 6, Brugman 5.5 (61′ Kulusevski 5.5), Kurtic 6.5; Caprari 6 (68′ Sprocati 6), Cornelius 6.5, Kucka 6.5.

LAZIO (3-5-2): Strakosha 7; Patric 6.5, Luiz Felipe 7, Acerbi 6.5; Marusic 6.5 (57′ Lazzari 6.5), Parolo 6, Lucas Leiva 6 (82′ Cataldi sv), Luis Alberto 7.5, Jony 6.5; Caicedo 7 (62′ Correa 6), Immobile 6.