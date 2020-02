Pioli se la prende con i suoi e con l’arbitro: “Siamo stati superficiali, ma il rigore non c’era. Non capisco”

Milan beffato nel finale dalla Fiorentina. Un dubbio calcio di rigore concesso da Calvarese ha fissato il punteggio sull’1-1. L’allenatore dei rossoneri, Stefano Pioli, ha commentato la gara e gli episodi arbitrali ai microfoni di DAZN: “Le nostre responsabilità ci sono tutte. Siamo stati superficiali. Dovevamo continuare a giocare e non perdere equilibrio. E’ un peccato. Il rigore non c’era, Romagnoli ha toccato la palla, non capisco come non si possa utilizzare la tecnologia in una situazione del genere. Davo per scontato che il VAR correggesse l’arbitro, è difficile da accettare. Da qualche partita ci stanno capitando episodi strani”.

Poi si cambia tono e si parla di emozioni e del ritorno a Firenze: “Mi ha sempre regalato grandissime emozioni, sia da giocatore che da allenatore. Abbiamo passato una situazione veramente particolare (la morte di Davide Astori, ndr), sono molto legato a questo ambiente. Mi ha fatto molto piacere ricevere un’accoglienza così calorosa”.