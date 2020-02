Pogba-Juve, ancora conferme: un altro indizio che fa sognare i tifosi… [DETTAGLI]

“Paul vuole lasciare il Manchester United. Mio fratello punta a giocare la Champions League e a vincere trofei. Tutti sanno che con lo United non sarà possibile. Vedremo cosa succederà in estate”. Un’altra conferma, ma forse non ce n’era bisogno. Sempre più indizi lasciano intendere che il futuro di Paul Pogba sarà lontano dai red devils. E sempre più indizi lasciano intendere che il ritorno alla Juve non è poi così impossibile.

Alle parole di Raiola di qualche giorno fa, che hanno innescato un incandescente botta e risposta tra l’agente del francese e il tecnico dello United Solskjaer, sono seguite quelle del fratello del centrocampista, Mathias, all’emittente spagnola ‘El Chiringuito TV’. L’intenzione dell’ex bianconera sembra chiara, dunque: alla fine di questa stagione valuterà il da farsi, vuole giocare la Champions League e vincere. Attesi sviluppi, ma si prospetta un’altra estate di fuoco…