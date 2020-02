Polveriera Barcellona, lite interna e lo spogliatoio rischia di spaccarsi: Messi è una furia

Situazione delicatissima in casa Barcellona, il club blaugrana sta disputando una stagione altalenante e soprattutto in campionato alcune prestazioni non hanno convinto. Nelle ultime ore è scoppiato un vero e proprio caso, nel dettaglio l’attaccante Leo Messi ha attaccato pubblicamente il direttore sportivo Eric Abidal. Tutto è nato da un’intervista dell’ex terzino: ” molti giocatori non erano soddisfatti ne’ lavoravano tanto”. Le frasi non sono andate giù all’argentino che su Instagram ha tuonato: “Sinceramente non mi piace fare queste cose ma credo che ognuno deve essere responsabile delle proprie mansioni e farsi carico delle proprie decisioni. I giocatori si prendono le responsabilita’ in campo e siamo i primi a riconoscere quando non facciamo bene. Anche i dirigenti devono prendersi le proprie responsabilita’ e farsi carico delle decisioni che prendono. Credo che quando si parla di giocatori, bisogna fare i nomi, perche’ cosi’ si infanga tutti e si alimentano cose che si dicono e non sono vere”, la replica di Messi.

ABIDAL SUL RINNOVO DI MESSI – “Leo puo’ dire che resta ma c’e’ poi un contratto da negoziare. La trattativa e’ iniziata e l’idea e’ quella di proporgli qualcosa di piu’ lungo rispetto a un prolungamento di un anno. Ma sono ottimista, abbiamo il miglior giocatore del mondo e non dobbiamo perderlo. Credo sia felice qui e noi vogliamo renderlo ancora piu’ felice, migliorando la squadra ogni anno e dandogli la possibilita’ di continuare a vincere. E lui sa che il Barcellona ha bisogno di lui”.

L’ESONERO DI VALVERDE – “Non e’ mai facile prendere una decisione del genere ma dopo il Clasico del 18 dicembre abbiamo cominciato a pensarci. Xavi? La porta e’ sempre aperta per lui ma non abbiamo fatto alcuna offerta. Abbiamo puntato su Setien per due anni e confidiamo molto in lui”.

IL MERCATO – Sulla cessione di Carles Perez alla Roma precisa che “il Barcellona non caccia nessuno, e’ il giocatore che decide di andare via”, mentre sul mancato arrivo di una punta per far fronte alla lunga assenza di Suarez: “La mia idea era semplice: o prendevamo un attaccante forte o meglio nessuno. Non c’erano molte opzioni e alla fine ho preferito non prendere nessuno”.