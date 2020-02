“Quando anche i giornalai fanno i giornalisti”, è scontro Nedved-Piccinini

«Al di là del merito dei casi di oggi, un consiglio gratis alla Juventus: per fare la morale agli altri sul comportamento da tenere a fine gara non mandi Nedved, spesso protagonista di sceneggiate irrispettose e intimidatorie verso gli arbitri», con questo messaggio pubblicato su Twitter Sandro Piccinini ha messo benzina sul fuoco con riferimento alla partita di campionato Juventus-Fiorentina, grandi polemiche per il secondo rigore concesso alla squadra di Maurizio Sarri. Attraverso le sue Instagram stories, il figlio di Pavel Nedved ha voluto rispondere per le rime a Piccinini, sale sempre di più la temperatura: «Quando anche i giornalai fanno i giornalisti…». Nelle ultime ore sono state tantissime le reazioni sul web, diversi commenti di giornalisti e tifosi, la Juventus fa sempre molto discutere soprattutto quando si tratta di episodi arbitrali.