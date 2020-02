“Quello del Getafe non è calcio, è una vergogna!”. Duro attacco nei confronti dell’avversaria dell’Inter

L’Inter sfiderà il Getafe negli ottavi di finale di Europa League. La squadra spagnola è un’avversaria ostica, tignosa per i nerazzurri. Proprio a causa del suo stile di gioco fondato su una difesa roccioso e a tratti violenta e di alcune scelte, come le perdite di tempo, il Getafe è stato duramente attaccato dal portiere del Psv femminile. Eli Sarasola ha detto la sua attraverso Twitter, criticando la squadra di Bordalás: “Quello del Getafe non è calcio, è una vergogna”. Un tweet che ha ricevuto parecchie risposte, tra cui quella del club stesso: “Grazie, Eli. Accettiamo la “critica costruttiva” e continuiamo a lavorare con rispetto, umiltà e soprattutto rispettando le regole di questo splendido sport”.

Una risposta diplomatica quella del club di Madrid. Non altrettanto quella di Antunes, ex terzino della Roma oggi al Getafe: “Con il calcio femminile in crescita e da professionista che vuole essere rispettata come calciatrice, dovresti imparare tu a rispettare e a dare la tua opinione in una maniera più rispettosa. E un’altra cosa: il calcio è molto di più di dare pedate a un pallone. È un gioco di strategia, che ognuno gioca con le sue armi”.