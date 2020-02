Raiola spinge Pogba alla Juve, i tifosi sognano: “Offerto su un piatto d’argento, Paratici portalo a Torino!”

“Come per Ibra anche per Pogba l’Italia è una seconda casa e non gli dispiacerebbe tornare alla Juventus, ma ne riparleremo dopo l’Europeo. Lui vuole competere ai massimi livelli, ma non certo può scappare adesso se le cose non vanno bene”. Con queste parole, in pratica, l’agente di Paul Pogba, Mino Raiola, ha scatenato l’inferno.

Un’apertura indiretta alla Juve da parte del noto procuratore. Il centrocampista del Manchester United, è evidente, da quando è in Inghilterra non si è mai riuscito ad esprimere sui livelli dimostrati a Torino, non facendo mai modo di nascondere – negli ultimi tempi – un certo malcontento. Il fatto che alla Juve serva come il pane un top player a centrocampo, nonché l’importante passato in bianconero, hanno fatto il resto. Adesso i tifosi sognano di rivederlo con addosso la maglia della Vecchia Signora e non mancano numerosi tweet che manifestano affetto al calciatore francese. Ne abbiamo raccolti alcuni, che riproponiamo nella FOTOGALLERY in alto.