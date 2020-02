Roma, Carles Perez e tanta sofferenza: con il Gent finisce ‘solo’ 1-0

1-0. Solo 1-0. La Roma vince e fa il suo dovere, ma soffre. Tanto e troppo. Una rete di Carles Perez in avvio regala i tre punti ai giallorossi, ma la prestazione è tutt’altro che da ricordare. Sulla falsariga delle ultime prestazioni in campionato, Dzeko e compagni non brillano e devono ringraziare più volte Pau Lopez.

L’atteggiamento degli ospiti è ben evidente già dalle prime battute: corsa, intensità, pressing e nessuna paura. Ma la Roma passa in vantaggio alla prima occasione utile e ‘doma’ gli avversari: Dzeko serve al limite l’accorrente Carles Perez, che premia il filtrante del compagno e batte agilmente il portiere. Primo gol con la maglia giallorossa per lo spagnolo, arrivato in Italia nel mercato di gennaio. La partita, a questo punto, potrebbe prendere la piega che tutti si aspetterebbero: gol in serie, risultato rotondo e qualificazione ipotecata. No. Assolutamente. Niente di tutto ciò. Piano piano la Roma si spegne e il Gent inizia a prendere campo.

Dopo aver preso le misure nel primo tempo, è nella ripresa che i belgi operano la loro maggior pressione. I pericoli dalle parti di Pau Lopez (che in più di una volta salva la porta) sono numerosi e notevoli, la difesa balla e gli errori – anche davanti – sono tanti. E così anche il palo di Cristante passa inosservato. Non passano invece inosservati i fischi, che man mano che la gara volge al termine si fanno sempre più insistenti ad ogni disattenzione dei ragazzi di Fonseca. Sonanti anche quelli nei confronti di Pellegrini alla sua uscita dal campo. Il finale, con qualche forza fresca e un avversario ormai stanco, è in crescendo, ma il gol non arriva. Finisce 1-0, tutto ancora aperto in vista del ritorno.