Roma-Gent 1-0, le pagelle di CalcioWeb: Carles Perez toglie le castagne dal fuoco, Dzeko fa reparto da solo

Roma-Gent, le pagelle di CalcioWeb – La Roma conferma il momento di difficoltà. Brutta partita per la squadra di Fonseca nel match d’andata valido per i sedicesimi di finale di Europa League. I giallorossi hanno disputato una gara veramente a ritmi bassissimi, in particolar modo problemi a centrocampo. Bene la difesa che comunque non ha preso gol, anche se i due esterni sono sembrati appannati. Decide un gol di Carles Perez, l’attaccante in rete dopo appena 13 minuti. Molto bene anche Edin Dzeko, il bosniaco continua ad essere indispensabile e fa reparto da solo. Per gli ospiti partita principalmente difensiva, non sono mancate comunque le occasioni potenzialmente pericolose. Finisce 1-0, risultato che non tranquillizza per la qualificazione.

Roma-Gent, le pagelle di CalcioWeb

Roma:

Pau Lopez voto 6: nel primo tempo viene poco impegnato dal Gent, nella ripresa dimostra come al solito grande sicurezza tra i pali ma rischia in fase di uscita: LA ROMA HA TROVATO IL PORTIERE MA MENO RISCHI.

Spinazzola voto 5: dopo il gol del vantaggio, la Roma si schiaccia di più in fase difensiva. E’ bravo in fase di contenimento ma per il resto fa veramente poco: DELUDENTE.

Fazio voto 6.5: nel secondo tempo sale in cattedra e salva il risultato, se la cava anche con ottimi disimpegni: RISOLUTIVO.

Smalling voto 6.5: torna su ottimi livelli, va vicino anche al gol, ma il portiere avversario gli nega la gioia: FERMATO SUL PIU’ BELLO.

Kolarov voto 5.5: l’esperienza non manca. Il laterale giallorosso però non sembra al meglio dal punto di vista della forma fisica, meglio in fase offensiva: ALTALENANTE.

Veretout voto 6: imposta pure bene, ma in alcuni frangenti della partita non riesce a cambiare passo. E questo è un demerito: ALZA LA TESTA.

Cristante voto 6: ci prova anche con qualche scorribanda. Pericoloso di testa e nella metà campo avversaria: CI METTE LA TESTA.

Pellegrini voto 5.5: un pò sottotono il centrocampista. Ha qualità enormi, ma anche in fase di inserimento non incide: APPANNATO.

Carles Perez voto 7.5: mette a segno un gol pesantissimo per la qualificazione. Tanto movimento: TOGLIE LE CASTAGNE DAL FUOCO.

Perotti voto 5: sulla fascia con Kolarov fa molta fatica, Fonseca prova a prendere provvedimenti. L’esperimento non funziona: CAMBIANDO L’ORDINE DEGLI ADDENDI IL RISULTATO NON CAMBIA.

Dzeko voto 7: attaccante completo. Serve Perez per il gol del vantaggio, per il resto fa come al solito reparto da solo: PIU’ IMPORTANTE DEL PALLONE.

(dal 69′ Santon 5.5)

(dal 79′ Mkhitaryan s.v.)

(dall’82’ Kluivert s.v.)

Gent: Kaminski 5.5, Ngadeu 5.5, Owusu 6, Odjidja 5.5, Bezus 5, Mohammadi 5, David 6, Lustig 6.5, Kums 6, Depoitre 5.5, Plastun 5.5

( dal 74′ Chakvetadze 5.5)

(dal 90′ Marreh s.v.)