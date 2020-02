Roma-Lecce 4-0, le pagelle di CalcioWeb – Giallorossi al Luna Park: Smalling, Kolarov e Dzeko si divertono

Roma-Lecce, le pagelle di CalcioWeb – La Roma si diverte. Pomeriggio al Luna Park per gli uomini di Fonseca. All’Olimpico, i giallorossi strapazzano il Lecce con un poker senza attenuanti. Scatenati i due ‘senatori’ Kolarov e Dzeko, ispiratissimo Mkhitaryan, sempre impeccabile Smalling.

Le reti sono quattro, due per tempo. In avvio di primo, e sul finale, ci pensano Under e Mkhitaryan a mandare sul doppio vantaggio i capitolini. Lecce troppo passivo, quantomeno in difesa. Davanti, infatti, gli uomini di Liverani sembrano propositivi e provano ad imporre il gioco. Ma il doppio vantaggio taglia le gambe a Lapadula e compagni all’intervallo. La ripresa, infatti, è un monologo dei padroni di casa. Dopo averci provato più volte, dopo l’assist per il secondo gol, e dopo essere entrato in tutte le reti della sua squadra, arriva la segnatura meritata anche per Dzeko. A chiudere i conti è Kolarov, anch’egli tra i migliori della sfida. La Roma si rilancia dopo un inizio 2020 scioccante: prestazione incoraggiante anche in vista della gara di ritorno di Europa League. Di seguito, le pagelle della nostra redazione.

Roma-Lecce, le pagelle di CalcioWeb

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 6; Bruno Peres 6, Smalling 7, Mancini 6.5, Kolarov 7.5; Veretout 6, Cristante 6; Under 7 (61′ Carles Perez 6.5), Pellegrini 6 (46′ Kluivert 6), Mkhitaryan 7; Dzeko 7.5 (81′ Kalinic sv).

LECCE (4-3-2-1): Vigorito 5; Donati 5, Lucioni 5, Rossettini 5, Calderoni 5.5; Petriccione 5 (46′ Shakhov 6), Deiola 5, Majer 5.5 (66′ Tachtsidis 6); Barak 5.5, Mancosu 5.5; Lapadula 6.