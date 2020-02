Sampdoria-Fiorentina 1-5, le pagelle di CalcioWeb – Chiesa e Vlahovic show, blucerchiati imbarazzanti

Sampdoria-Fiorentina, le pagelle – Una super Fiorentina demolisce la Sampdoria. Al “Ferraris” finisce 1-5. Grandi protagonisti Chiesa e Vlahovic. Partenza shock per la Sampdoria che va sotto per un autogol di Thorsby sulla grande azione personale di Milenkovic, partito dalla sua metà campo. Passano dieci minuti e la Sampdoria si fa male ancora da sola. Ramirez va scoordinato su un pallone vagante e tocca con il braccio largo. Il Var richiama Irrati che concede il penalty. Vlahovic rischia ma batte Audero. La squadra di Ranieri non riesce a reagire e, anzi, incassa il terzo gol. Al 39′ altro calcio di rigore assegnato ai viola. Murru espulso nell’occasione. Dal dischetto va Chiesa che non sbaglia. Poco prima della fine dell’intervallo arriva il rosso anche per Badelj. Partita intensa e parecchio cattiva. Dragowski è strepitoso sul colpo di testa di Tonelli, deviato da Caceres.

In avvio di ripresa il portiere polacco della Fiorentina salva su Quagliarella. Chiesa colpisce il palo esterno dopo un contropiede perfettamente orchestrato dalla squadra di Iachini. E’ solo il preludio al poker della Fiorentina che arriva poco dopo con Vlahovic, che ribatte in rete la respinta di Audero sul tiro di Dalbert. Continua il tiro a bersaglio della viola con Chiesa che colpisce il secondo legno personale. Chiesa arrotonda il punteggio nel finale con un destro che termina la sua corsa all’incrocio dei pali. Il gol di Gabbiadini al 90′ serve solo per le statistiche. Notte fonda per la Samp.

Sampdoria-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero 5; Bereszynski 5, Colley 5, Tonelli 5.5, Murru 4.5; Linetty 5, Bertolacci 5 (46′ Vieira 6), Thorsby 5 (46′ Jankto 6); Ramirez 5 (67′ Depaoli 6); Gabbiadini 6.5, Quagliarella 5.



FIORENTINA (3-5-2): Dragowski 7; Milenkovic 6.5, Pezzella 6.5, Caceres 6; Lirola 7, Duncan 6.5 (71′ Benassi 6), Badelj 5, Castrovilli 6.5(67′ Pulgar 6), Dalbert 6.5; Chiesa 8 (81′ Ghezzal sv), Vlahovic 8.