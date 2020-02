Gol, emozioni, rimonte, Var: a Marassi succede di tutto, ma il Napoli vince ancora. Le pagelle di CalcioWeb

Gioca il primo quarto d’ora, poi si addormenta, poi torna a giocare l’ultimo quarto d’ora. E vince. Secondo successo consecutivo per il Napoli, e si iniziano ad intravedere i frutti della cura Gattuso. Nei risultati, però. E nella determinazione, nell’impegno e nella rabbia. Non, almeno appieno, nella prestazione. Si vedono ancora i fantasmi del passato nella squadra azzurra ma, forse, qualche settimana fa, una gara del genere Insigne e compagni l’avrebbero persa.

E invece no. Perché l’approccio è ottimo e dopo un quarto d’ora è già 0-2. Prima Milik, poi Elmas, gara in discesa. Anzi no. Sampdoria frastornata? Tutt’altro. Poco dopo Quagliarella segna il gol dell’ex e riapre il match. Un gol dei suoi, uno di quelli che in passato faceva spesso. Girata al volo di rara bellezza: 1-2. Il Napoli scompare dal campo, la Sampdoria si sveglia e inizia a crescere. E trova il pari, meritato. Per due volte. La prima rimane l’urlo strozzato in gola, ma la seconda va bene. Motivo? E’ Ramirez a segnare il gol del 2-2 con una splendida rovesciata, ma l’arbitro annulla dopo consulto Var: c’era stato un tocco di mano di Gabbiadini, ad inizio azione, che aveva respinto un colpo di testa di Di Lorenzo. Il pari, però, arriva poco dopo: contatto Manolas-Quagliarella in area, anche qui serve il Var. L’arbitro lo assegna, ma lo tira Gabbiadini perché Quagliarella non riesce a stare in campo. E segna. Pari. Poi il Napoli torna quello dei primi minuti: Demme cambio fruttuoso, il centrocampista mette a segno la sua prima rete in azzurro. Insigne ci prova da dentro area, il calciatore partenopeo si avventa sulla ribattuta e mette dentro. Forcing finale blucerchiato, ma a chiuderla sono gli ospiti: al 98′ Mertens fa poker, finisce 2-4.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Thorsby 6, Tonelli 5.5, Colley 5, Augello 5.5; Ramirez 6.5 (68′ Maroni 6), Ekdal 6, Linetty 6, Jankto 6 (79′ Vieira sv); Gabbiadini 6.5, Quagliarella 7 (75′ Bonazzoli sv).

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Hysaj 6, Manolas 5.5, Di Lorenzo 5.5, Mario Rui 6; Elmas 6.5 (79′ Politano sv), Lobotka 6 (61′ Demme 7), Zielinski 6.5; Callejon 6 (72′ Mertens 7), Milik 6.5, Insigne 6.5.