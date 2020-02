La Roma resta di Sass…uolo, Caputo si beve una squadra di Pellegrini con (Boga) lucidità. Finisce 4-2, le pagelle

Sassuolo-Roma – Sassuolo show nell’anticipo serale. Gli emiliani vendicano il 4-2 dell’andata ripagando la Roma con la stessa moneta. E dire che i giallorossi non erano partiti nemmeno malissimo. Poi una mezz’ora da film di Dario Argento. La squadra di Fonseca si addormenta e risveglia gli “zombie” del Sassuolo. L’armata di De Zerbi azzanna gli avversari, affamata come non mai. Caputo fa quello che vuole contro Mancini, lo manda al bar con una finta scolastica e fulmina Consigli. Passano meno di dieci minuti e i neroverdi raddoppiano con un’azione in stile Barcellona: Berardi in veste di direttore d’orchestra, imbucata per Toljan che serve in mezzo Caputo per la doppietta personale. Altri dieci minuti e Berardi si traveste nuovamente in rifinitore servendo Djuricic che batte Pau Lopez per la terza volta. Si chiude così il primo tempo da incubo dei giallorossi.

In avvio di ripresa è un’altra Roma. Fare peggio era praticamente impossibile. Il gol che accorcia le distanze è di Dzeko. Il bosniaco fa 100 con la maglia giallorossa con un facile colpo di testa. Consigli salva sugli assalti di Cristante e Pellegrini. Proprio il centrocampista romano, ex della gara, commette una grossa ingenuità e, già ammonito, atterra Djuricic in ripartenza. Secondo giallo inevitabile, Roma in dieci. I giallorossi non demordono e l’ingenuità la commette Boga, allargando un braccio sul cross di Bruno Peres. Rigore. Veretout non sbaglia dagli undici metri. Nemmeno il tempo di battere e Boga si fa subito perdonare con una giocata delle sue: partenza in velocità, taglio verso il centro e destro a togliere le ragnatele (per restare in tema horror) dall’incrocio.

Sassuolo-Roma, le pagelle di CalcioWeb

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 7; Toljan 7.5, Ferrari 6.5, Romagna 6.5, Kyriakopoulos 6.5; Obiang 6, Locatelli 6; Berardi 7.5 (87′ Magnani sv) , Djuricic 7, Boga 8.5 (82′ Magnanelli sv); Caputo 8.5 (72′ Defrel 6).

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez 5.5; Santon 4 (46′ Bruno Peres 5.5), Mancini 3, Smalling 5, Spinazzola 5.5; Veretout 6 (81′ Villar sv), Cristante 5; Under 4 (65′ Perez 5), Pellegrini 3, Kluivert 4; Dzeko 6.5.